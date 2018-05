The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN "El 100% de los alumnos que acaba encuentra trabajo" El IES Pare Arques de Cocentaina destaca la efectividad de su oferta de Ciclos Formativos para conseguir un puesto de trabajo viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (17/05/2018) El IES Pare Arques de Cocentaina presenta en Radio Alcoy su oferta educativa en estudios de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Jordi Albero, jefe de estudios de Ciclos Formativos, y Juan Sanchez, profesor de Taller y tutor de FP Básica han destacado la importancia que en los últimos años ha cobrado la enseñanza de ciclos entre el ámbito laboral. La oferta que presentan en ciclos es de Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial, Ciclo Medio de Mantenimiento Electromecánico y Ciclo de Formación Profesional Básica en Fabricación y Montaje. A la hora de destacar su efectividad han señalado que en algunos de estos ciclos "el 100% de los alumnos que acaba encuentran trabajo". El periodo de admisión se desarrollará del 18 de mayo al 31 de mayo.