MOROS Y CRISTIANOS El 150 aniversario de la filà Navarros, en Amagatalls de la Festa Paco Aznar ha tenido en su programa a componentes de la filà que la han explicado datos sobre esta efemérides y sobre los actos que tienen previstos con este motivo miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (23/10/2019) Paco Aznar ha tenido como invitados en su programa Amagatalls de la Festa a componentes de la filà Navarros con quienes ha hablado sobre el 150 aniversario de la fundación de esta filà. Han explicado detalles de esta formación así como algunos de los actos que tienen previstos para celebrar esta efemérides. No han faltado festers tan conocidos como su último Capitán, José Vicente Jornet, o Adrián Espí, que ha ocupado numerosos cargos tanto en la filà como en la Asociación de San Jorge.