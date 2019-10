The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El 17% de los locales comerciales de la Alameda Camilo Sesto está vacio El PP que aporta estos datos reclama medidas urgentes al Ayuntamiento para la apertura de nuevas tiendas viernes, 18 de octubre de 2019

La Alameda Camilo Sesto, una de las arterias comerciales más importantes de Alcoy, tiene una cantidad importante de locales comerciales vacíos. De los 134 locales comerciales de la calle, 23 están desocupados, lo que supone un 17% del total. El Partido Popular de Alcoy, que aporta estos datos considera "urgente" que el Ayuntamiento tome medidas para apoyar la apertura de nuevos comercios. La concejal del PP Lirios García considera "preocupante" el resultado del trabajo de campo realizado en las últimas semanas, con análisis de la situación de los comercios y conversaciones con los comerciantes. "Un 17% de los locales están vacíos y este dato, aunque es negativo todavía lo es mucho más si acotamos la zona de estudio desde al calle de Alfafara hasta el puente de la Pechina", advierte la regidora. Ese tramo concreto cuenta con 19 locales, 12 de los cuales están libres. "Una ciudad con vocación comercial como Alcoy no puede permitirse que el tramo final de la calle tenga el 63% de los locales vacíos". García insiste en que la situación "es muy inquietante". A su juicio, "Alcoy debe ser una ciudad de atracción comercial para las comarcas de alrededor, nuestros comercios deberían ser un reclamo y sin embargo estamos presenciando el continuo cierre de negocios". El PP, razona García, aboga porque el Gobierno del PSOE aplique en La Alameda medidas similares a las ya existentes en la zona Centro. "Las ayudas a la apertura de comercios en el Centro ha tenido buena respuesta, por eso pensamos que no solo deben mantenerse estas medidas, sino ampliarlas a otras zonas de la ciudad". El PP ya solicitó en julio la ampliación de las ayudas a la calle de Entenza, donde 45 locales permanecen cerrados. El PSOE rechazó la propuesta. "El Gobierno debe salir a la calle para conocer la situación real de la ciudad y promover que todos los barrios dispongan de ayudas para la implantación de nuevos negocios", manifiesta la concejal. Lirios García avanza que el Partido Popular de Alcoy va a seguir trabajando en esta línea de apoyo al comercio local y este tipo de análisis lo va a llevar a cabo en todas las zonas comerciales de Alcoy. "El método de trabajo es muy claro: recoger toda la información, analizarla y plantear soluciones para mejorar nuestra ciudad", concluye.