DEMOGRAFÍA El 20% de la población de Alcoy supera los 65 años Guanyar Alcoi reclama medidas para evitar situaciones de soledad no deseada entre la tercera edad- El concejal Pablo González cree que el Observatorio de la Vivienda puede ser una herramienta para conocer la situación real lunes, 14 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/10/2019) Un total de 12.242 mayores de 65 años, el 20,7% de la población, reside en Alcoy, según el portal estadístico de la Generalitat Valenciana. A la vista de este dato Guanyar Alcoi reclama medidas para evitar situaciones de soledad. La plataforma destaca que de los 12.242 personas de más de 65 años, censados el 6,76% sean octogenarios y tengan por ello tengan mayor probabilidad de padecer falta de movilidad y relaciones sociales. Guanyar aporta otro porcentaje a tener en cuenta extraído del Censo de Población y Viviendas 2011 y que arroja que el 41,33% de las viviendas en la ciudad son anteriores a 1970 por lo que no tendrían garantizada la accesibilidad. El concejal de Guanyar, Pablo González, aporta estos datos con el objetivo de que el gobierno ponga en marcha medidas para solucionar la soledad de los mayores. González recuerda que el recién creado Observatorio de la Vivienda puede ser una herramienta que permita conocer la situación real de estas personas mayores y aplicar medidas para mejorar su calidad de vida.