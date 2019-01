The examples populate this alert with dummy content

DEVOCIÓ El 2019 serà Any Sant Marià per a Cocentaina Amb motiu del cinquè aniversari del miracle de la Verge del Miracle - Aquest reconeixement ha sigut concedit per la Santa Seu martes, 22 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/01/2019) La Santa Seu ha concedit a Cocentaina que 2019 siga Any Sant Marià. El motiu d’aquesta distinció és la celebració en aquest any del cinquè centenari del Miracle de les 27 llàgrimes de sang de la Verge del Miracle. Aquesta petició ha sigut realitzada pel cardenal arquebisbe de Valencia, Antonio Cañizares. L’Any Sant Marià anirà de maig de 2019 a maig de 2020. El temple jubilar d’aquesta celebració serà l’església del monestir de la Verge del Miracle, regit per franciscanes clarisses. L’icona de la Mare de Déu va derramar un total de 27 llàgrimes de sang el 19 d’abril de 1520 en la capella de Sant Antoni del Palau Comtal. Hi ha una acta notarial d’aquest fet que es conserva en l’Arxiu Municipal d’Alcoi i que serà cedida per a la seua exposició durant l’any jubilar.