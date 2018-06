The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El 25% de los ‘festers’ de la filà Vascos son mujeres Las últimas incorporaciones elevan a 41 el número de socias de pleno derecho jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una cuarta parte de los festers de la filà Vascos son mujeres. La entidad cuenta con 41 socias de pleno derecho. La cifra la ha alcanzado en apenas tres años. Solo después de las últimas fiestas se han incorporado 10 nueves mujeres, según ha explicado la directiva a través de un comunicado. 21 años después de que Nuria Martínez se convirtiese en la primera mujer en alistarse a una filà, la incorporación de la mujer se ha normalizado en la Fiesta de Alcoy. La principal muestra es la filà Vascos, la primera que presentó una escuadra de mujeres en el desfile de la Entrada. Fue en 2016, el mismo año que estrenó el nuevo diseño y dio un plazo de dos años a las socias que solo pagaban parte de la cuota para abandonar el anterior traje e inscribirse como festeras con todos los derechos. La filà destaca la incorporación de mujeres y la promoción de las juveniles al cumplir los 18 años. Las nuevas festeras se han estrenado en la dinà que la filà celebró el pasado sábado en la Font de Sis de El Palomar. En el acto que sirve para cerrar la actividad de la filà antes del verano participaron 100 personas.