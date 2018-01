The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN El 50 aniversario de Unesco arranca con la colectiva Art Social La exposición trata de estimular la creación de denuncia, promocionar y fomentar las artes plásticas a través de la difusión artística de sus 30 participantes lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/01/2018) El Club Unesco ha iniciado el año de su cincuenta aniversario con la inauguración de primera Mostra d’Art Social que firman 30 artistas. La exposición colectiva trata de estimular la creación artística de denuncia así como promocionar y fomentar las artes plásticas a través de la difusión artística de sus 30 participantes; Toni Miró, Luis Ardevinez, Marc Vicens, Norma, Paris, Miguel Angel Pons, Thom Ache, Caro Guarinos, Jose Luis Rico, Rafael Llorens, Laura Llorens, Mónica López Martí, David Ulibarri, Concha Pasamar, Emi Pérez, Vero Mclain, Chemi Galiano, Mauro Pastor, Rafa Gordillo, Dori Cantó, Tomás Tapia, Pep Fuster, Alex Ivañez Gordejuela, Miguel Ripoll, Alejandra Martínez, Manolo Granado, Laruzafa, Xaro Navarro, Salvador Rus, Alissia. La exposición se inauguró el sábado 20 de enero en la sede de la calle Cid. El Club de Amigos de la Unesco de Alcoy se fundó en 1968 en plena Dictadura para defender la democracia y los derechos humanos. La convocatoria la secundaron amigos y seguidores de los artistas desplazados desde distintos puntos que abarrotaron la sala.