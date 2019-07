The examples populate this alert with dummy content

GOBIERNO PROVINCIAL El 60% de los ediles socialistas refrendan a Francés como diputado El alcalde de Alcoy lamenta la mala imagen que ha podido acarraer al partido la candidatura del alcalde de Alcoleja, Francisco Fenollar, a quien han votado 29 de los 76 concejales convocados martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/07/2019) El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha sumado 43 apoyos en la votación convocada por la Junta Electoral de Zona este martes para dirimir entre las dos candidaturas que han reunido los avales suficientes para obtener el escaño que corresponde al PSOE en la comarca. Francés ha recordado que el apoyo del 60% de los concejales socialistas de La Montaña se suma al respaldo de las ejecutivas federal y provincial del partido. Francés ha lamenta la mala imagen que ha podido acarrear la candidatura alternativa. "Los democratas socialistas no caracterizamos por el respeto a las normas y esta candidatuta en contra del partido nunca debería haverse presentado" Con el acta en el bolsillo Antonio Francés se perfila para revalidar la portavocia del PSOE en la Diputación de Alicante, cargo que le han ofrecido, según ha explicado y que ha ostentado en la pasada legislatura. Francisco Fenollar, alcalde de Alcoleja, al que han votado 29 concejales de la comarca, ha explicado que aspiraba a ser la voz de las pequeñas poblaciones de la comarca en la Diputación. "No es ninguna medida de presión. Vamos a apoyar a Toni Francés y esperamos que él a nosotros también". Cubiertos ya los 31 escaños de la Diputación, el pleno de investidura del parlamento provincial está convocado para el 19 de julio.