LA SITUACIÓN DEL CASCO ANTIGUO El 70% de los pisos del Centro están vacíos El plan Estratégico constata el envejecimiento de la escasa población y la amplia bolsa de locales comerciales sin uso en el barrio lunes, 04 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/12/2017) La Estrategia de Reactivación Socioeconómica para el Centro realiza, además, un diagnóstico sobre la situación actual del barrio. En materia demográfica, el estudio señala que la población del Centro es de 3.431 habitantes, el 23,3% de los cuales es mayor de 65 años y el 10,1% supera los 79 años, cuatro puntos por encima de la media de la ciudad. El 23,6% de los hogares están habitados por personas de más de 65 años que viven solas. Por lo que a vivienda se refiere, el estudio resalta que, de las 1.555 viviendas de la zona, el 70% no están habitualmente ocupadas. El 31,6% de los pisos no está en buen estado, según el informe. Los técnicos redactores del plan han censado 383 locales comerciales, de los que el 58% están ocupados. 166 locales permanecen cerrados y casi la mitad, un 46%, muestra una imagen inadecuada, deteriorada y poco atractiva. El informe apunta que el 14,4% de los locales necesita una reforma o modernización. Estos datos, a juicio de los redactores, ofrecen oportunidades. En materia demográfica, por la población estudiantil del campus de Alcoy. En materia residencial, por las 750 viviendas vacantes y en buen estado, que podrían acoger a entre 1.500 y 2.000 personas. Y en el ámbito comercial, por la posibilidad de crear una bolsa de locales vacíos que ofrecer a nuevas actividades económicas.