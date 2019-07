The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El 75 aniversario de los Cruzados en Amagatalls de la Festa Cinco veteranos festers de los Cruzados han visitado el programa de Paco Aznar donde han hablado de diferentes aspectos de la filà jueves, 04 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (04/07/2019) El programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar ha tenido en esta entrega como invitados a varios festers veteranos de la filà Cruzados. Los Cruzados celebran este año su 75 aniversario, así como ostentan el cargo de Alférez Cristiano en la figura de Joaquín Brotons. Paco Colomina, Antonio Reig, Juan Peidro, José Luis Giner y Gonzalo Pérez han sido los cinco representantes de esta filà quienes han explicado numerosos detalles de la trayectoria de los Cruzados y de sus propias experiencias como festers.