The examples populate this alert with dummy content

UPV El 75% de sus alumnos de máster de cosmética encuentra empleo Finaliza tercera promoción del Máster de Industria Cosmética del campus de Alcoy con 17 alumnos jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/07/2018) Finaliza tercera promoción del Máster de Industria Cosmética del campus de Alcoy y el 75% de sus alumnos ha encontrado empleo un mes después de finalizar. La tercera promoción del MIC está compuesta por 17 alumnos que pusieron punto y final al curso en el evento de graduación organizado por el campus de Alcoy de la UPV. Al acto asistieron el director, Juan Ignacio Torregrosa, y la representante de la Comisión Académica del Máster, Ana María Mata. Este máster ha abierto ya el proceso de matriculación de su cuarta edición. Desarrolla contenidos teóricos y prácticos que permite a sus alumnos realizar prácticas en empresas. Lo imparten profesores de la UPV y expertos de reconocido prestigio en la materia. Las asignaturas y contenidos del MIC están enfocadas desde una perspectiva empresarial, profesional e innovadora y siguen los modelos de las principales compañías del sector.