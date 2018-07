The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA El 75% de los trabajadores secunda la huelga del textil El cese de la actividad, que comenzaba ya ayer con el turno de noche en la zona de Albaida, ha llevado a los operarios a manifestarse frente a la sede de la patronal del sector, Ateval, en Ontinyent jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los polígonos industriales de la comarca han amanecido hoy prácticamente vacíos. El 75% de los trabajadores del textil están en huelga. El textil ha parado su actividad para pedir unas mejores condiciones laborales. Hasta el 75% de la plantilla ha decidido cambiar su turno de trabajo para unirse a la reivindicación por un salario mínimo de 1.000 euros, tras no llegar a un acuerdo con la patronal para un nuevo convenio colectivo del sector. Pedro Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, sindicato que ha convocado en solitario la huelga, ha subrayado la "controversia" porque UGT no haya participado, con lo que dejaba "un porcentaje residual" de trabajadores susceptibles de ir a trabajar: "Finalmente, la mayor parte no ha acudido a su turno, y muchos otros llegaban y se daban la vuelta y se volvían: estamos muy satisfechos con el seguimiento de la huelga". Los trabajadores se han movilizado a las doce del mediodía frente a la sede de la patronal del sector, Ateval, en Ontinyent. Hasta 23.000 son los afectados en toda la Comunitat y los que están llamados a esta huelga que, en la comarca de l’Alcoià i el Comtat, ha arrancado en el turno de las seis de la mañana de hoy y finalizará a esta misma hora del día 20, con el último turno de noche.