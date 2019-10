The examples populate this alert with dummy content

FESTIVITAT El 9 d’octubre pas a pas La programació per commemorar el dia de la Comunitat Valenciana es centra a Alcoi en La Glorieta – La comarca tambè organitza activitats culturals i de oci lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/10/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/10/2019) La inauguració de la Fira del Llibre en valencià i productes artesanals dissabte passat a las 13 hores en La Glorieta, va ser el tret d’eixida de la commemoració del 9 d’octubre a Alcoi. De vesprada, al parc es va celebrar un concert de Nanets Band Rock i la jornada es va tancar amb el Correfocs dels Dimonis Rafolins pels carrers del Centre. Diumenge de matí es van organitzar simultànies d’escacs a càrrec del Club Ajedrez Alcoy, en La Glorieta i l’actuació del Grup de Danses Sant Jordi. Ja de vesprada a La Glorieta hi va haver l’actuació de teatre infantil amb Anbelú. Este dilluns continua la Fira del Llibre en valencià i productes artesanals en La Glorieta. A partir de les 18 hores, Conta contes La pedra de les emocions i taller de manualitats. A partir de les 19 hores, actuació dels alumnes del Conservatori Municipal de Música. Dimecres 9 comença amb l’esmorzar de Compromís Alcoi i lectura del manifest, al Passeig Ovidi Montllor a partir de las 10 hores. També despertà i manifest pel 9 d’octubre i esmorzar a càrrec de la Asociació de Veïns de la Zona Nord, a partir de les 9 hores en la Avinguda Hispanitat. La Gala dels Premis 9 d’Octubre i Concert del 9 d’Octubre a càrrec de la Unió Musical d’Alcoi, tindrà lloc a partir de las 12 hores en el Teatre Calderón. A les 11:30 hores comença la visita teatralitzada en el MuBoma amb jocs medievals i de vesprada, sessió de Conta contes amb Carles Llinares i Jordi Carbonell, a les 17 hores en La Glorieta. A les 19 hores exhibició de esgrima. En Cocentaina este dilluns nit es presenta el llibre La pilota grossa de Víctor Agulló i Josep M. Congost a las 20,30 hores en la Casa de la Joventut. Per a dimarts 8 a les 9,30 hores començarà el Corre llengua des del Palau Comtal amb la participació dels centres educatius i l’actuació de Canta Canalla. A les 20 hores en la Casa de la Joventut presentació del nou disc d’Anselm Martí baix el títol Dies com aquells. Dimecres 9 a les 10,30 hores en la plaça de l’Ajuntament concentració i cercavila amb la colla Mal Passet, en direcció a l’escenari exterior del Centre Cultural El Teular. Es lliuraran els premis de les cançons en valencià de les que hem parlat abans, seguit de la lectura del manifest a càrrec del Club Esportiu Contestano, actuació de la Muixeranga Penyeta Blanca, dansada i partida de pilota. A Muro després del cap de setmana farcit d’activitats, i que començava amb l’arribada del corre llegua divendres 4, Muro es prepara per un seguit d’actes a l’aire lliure este dimecres 9. La programació comença a les 9,30 amb la recollida de samarretes per al cros popular solidari que arranca a les 11 hores des de la plaça del Matzem. A les 11,30 tindrà lloc la partida de pilota a càrrec del Club Pilota de Muro al carrer 9 d’octubre. La plaça del Matzem s’omplirà d’activitats per als menuts, traccions i tallers. El matí conclourà amb un dinar de germanor i concurs de paelles. L’últim acte serà diumenge 13, amb la visita guiada a la Cova Beneito a càrrec d’Elisa Domènech des de la Font del Balabre a les 9,30. A Banyeres de Mariola diumenge es va desenvolupar la IV Ruta de Contacontes, organitzada per la Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià i Mancomunitat.