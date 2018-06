The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El 94,8% de los alumnos de Alcoy aprueba la selectividad El porcentaje global de los estudiantes que presentaron en Alcoy de la comarca, y que ha superado la prueba, alcanza 95,6% viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/06/2018) La Prueba de Acceso a la Universidad, la conocida como selectividad, ha sido favorable para 396 de los 414 alumnos que se presentaron a los exámenes realizados del 5 al 7 de junio en campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia en Ferrándiz y Carbonell. La mayor parte de los aspirantes acudía a la PAU de centros de secundaria de Alcoy, 308 alumnos, de los que han aprobado 292, el 94,8% Por centros, han aprobado los 53 alumnos que se presentaban de La Salle, 96 de los 99 del IES Cotes Baixes, 77 de los 78 del IES Pare Vitoria, 31 de los 32 de Col.legi Sant Roc, 25 de los 26 del IES Andreu Sempere y 10 de los 20 de Ciclos Formativos que optaban del CIP FP Batoy. De la comarca se presentaban otros 106 alumnos de los institutos de Cocentaina, Muro y Banyeres de Mariola de los que 104 han aprobado. Se trata del IES Pare Arques cuyos 37 alumnos presentados han aprobado todos, del IES Serra Mariola han aprobado 38 de los 39 que se presentaron y del IES Manuel Broseta han aprobado 29 de los 30 presentados.