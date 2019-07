The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El 98,5% de los alumnos de Alcoy aprueba la Selectividad en julio De los 89 estudiantes que concurrían de 9 centros educativos de la comarca sólo ha suspendido tres personas - 20 alumnos aspiraban a subir la nota de la primera convocatoria miércoles, 10 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/07/2019) El 98,5% de los alumnos de Alcoy ha aprobado la convocatoria extraordinaria de la Selectividad. A la Prueba de Acceso a la Universidad, la PAU, aspiraban 71 alumnos de seis centros educativos de la ciudad, de los que sólo ha suspendido un alumno del IES Pare Vitoria. De este centro se han presentado 23 alumnos 7 de ellos para subir nota. Del resto de centros han aprobado el 100%. El que más alumnos ha presentado a la prueba extraordinaria ha sido el IES Cotes Baixes con 31 aspirantes 7 de los cuales optaban a subir nota. Del IES Andreu Sempere concurrían 9, tres para subir nota, del Col.legi Sant Roc 3, dos para mejorar resultado y de La Salle aspiraban 5. En la comarca de los 18 alumnos que han concurrido de Cocentaina, Muro y Banyeres han suspendido dos; uno del IES Pare Arques de Cocentaina, instituto del que se presentaban 11 alumnos y otro del IES Manuel Brosseta de Banyeres, que presentaba a 2 alumnos. En el IES Serra Mariola de Muro han aprobado los 5 aspirantes. En la primera concocatoria de junio la PAU fue favorable para el 97,9% de los aspirantes. Aprobaron 421 de los 430 presentados.