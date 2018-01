The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El abogado Roque Monllor recibe la Cruz al Mérito de su profesión El Consejo General de la Abogacía Española reconoce en el alcoyano las virtudes de la paciencia, el rigor profesional y el compromiso social viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El abogado Roque Monllor Doménech ha recibido este viernes un gran reconocimiento a su trabajo. El Consejo General de la Abogacía Española ha decidido otorgar al alcoyano la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía en un acto solemne de imposición que ha comenzado a las 13 horas en el salón de actos del Edificio Viaducto, Escuela Industrial de Alcoy. La entrega la ha efectuado Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo, quien ha destacado la labor de Monllor con estas palabras con respecto a sus virtudes: "El rasgo de la paciencia en cualquier profesional de la abogacía, unido a una formación constante, un rigor deontológico y un compromiso social, le permiten ejercer su profesión de manera más que brillante (...) Traigo esto a colación de la entrega de la cruz a Roque Monllor como una muestra de esta cualidad y de otras que se han señalado".