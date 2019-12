The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El abrazo de la acogida familiar GAIA comparte la experiencia de dar la oportunidad a menores de crecer en una familia pese a no poder estar con la biológica martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/12/2019) La Asociación de Acogida Familiar de la provincia de Alicante GAIA comparte la experiencia de dar la oportunidad a menores de crecer en una familia pese a no poder estar con la biológica. Alicia Sirvent, presidenta de esta entidad, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para explicar los recursos y tipos de acogimiento familiar y cómo es el proceso. En la escuela infantil Garabatos hay programada una charla sobre acogimiento familiar este jueves por la tarde.