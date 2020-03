The examples populate this alert with dummy content

ACROYOGA “El acroyoga es paz, el arte de volar” Melisa Rodríguez, deportista amateur, pasa por Ser Deportivos para explicarnos que es el acroyoga, este deporte cada vez está más de moda y ella lo practica de forma autodidacta miércoles, 04 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/03/2020) Melisa Rodríguez es una de tantas personas que práctica en acroyoga. “Es una mezcla de yoga, acrobacias, respiración y a mí me da mucha paz, es como el arte de volar”, explica. Melisa lo hace de forma autodidacta y a través de las redes sociales o los videos que aparecen en internet, va realizando los ejercicios, aunque recomienda las clases con profesionales para saber muchas más técnicas y facilidades. No te pierdas todo lo que nos cuenta sobre este deporte que visualmente es muy espectacular de la mano de esta deportista amateur.