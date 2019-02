The examples populate this alert with dummy content

RECURSOS El acuífero del Molinar se comporta La escasa pluviometría en 2018 hace bajar a los siete metros para obtener agua de los principales manantiales de la ciudad, más bajo que los últimos datos de 2018 - El departamento de Medio Ambiente sitúa el rendimiento de la red en el 80%. lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/02/2019) Las escasas lluvias del último año se han hecho notar en los principales manantiales que abastecen a la ciudad de Alcoy. De encontrar agua a algo más de cinco metros en febrero del año pasado en El Molinar, se pasó a hacerlo a 7,36 a final de 2018. Las cifras suponen tres puntos por encima de la media óptima de la altura de extracción, fijada en 4 y medio, aunque no llegan a alcanzar los peores datos de antes de 2016. Sí demuestran una bajada con respecto a principios de año. Así lo explica el concejal del área, Jordi Martínez, que, no obstante, celebra que la productividad de la red de agua se mantenga en el 80%. En el caso del manatial de Barxell, apenas hay variación. De 45 metros hace un año, se ha pasado a 44,89 a finales de 2018.