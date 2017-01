The examples populate this alert with dummy content

DESPEDIDA El adiós más amargo Jorge Devesa se ha despedido del Deportivo Alcoyano tras ocho temporadas como blanquiazul, en El Café del Alcoyano, desde Premium Sport Café hemos escuchado y valorado sus declaraciones con Juan Abad y Carlos Hernández de las Huestes Blanquiazules – Carlos Barreda, nuevo lesionado jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2017)

AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/01/2017) más información El capitán deja la banda Llegó el día que Jorge Devesa jamás pensó que llegaría. El momento en el que ha dicho adiós al club para el que ha vestido su camiseta y defendido su escudo durante ocho años con el primer equipo, y algún año más en el filial. El jugador de Ibi, rodeado de familiares, amigos, compañeros, aficionados y miembros del Deportivo Alcoyano, se ha despedido en una rueda de prensa del club blanquiazul. El presidente de la entidad, Juan Serrano, ha acompañado a Devesa en ese duro momento y le ha dedicado algunas bonitas palabras al jugador de Ibi, a quien le ha dicho que “queremos que seas feliz. El Alcoyano siempre será tu casa”, además, ha recordado algunos de los mejores momentos que ha vivido el lateral en el Deportivo. Después, ha sido el turno de Devesa, quien entre sollozos ha asegurado que ha sido “un momento muy difícil” y es que para él “es un momento que nunca esperaba que iba a llegar”. Una vez ha conseguido arrancarse a leer las palabras que había escrito ha asegurado que se marcha “contento y orgulloso de haber jugado más de 200 partidos”. Además, ha afirmado que se va “con la conciencia tranquila porque lo he dado todo”. Alrededor de dos folios y diez minutos de lectura han dado paso a numerosos aplausos de los asistentes que han llenado la sala de prensa de El Collao. Devesa ha hecho un repaso por su recorrido como blanquiazul y también ha agradecido a todas las personas que han estado presentes durante su trayectoria en el club, tanto aficionados, de quienes ha dicho que “la afición es lo más importante del club, sois el motor de El Collao”; a entrenadores, a “David y Sergio Porras por darme la oportunidad de jugar en Segunda A”. A pesar de que “siempre llevaré al Alcoyano en el corazón” y desea que “no sea un adiós sino un hasta luego”, confiesa que “ya no estaba disfrutando, no era feliz, no estaba disfrutando y lo importante es disfrutar”. En su futuro más próximo espera “seguir siendo futbolista”. Muchas palabras, pero sobre todo, muchísimos sentimiento a flor de piel, ha sido lo que transmitido Jorge Devesa en su rueda de prensa para despedirse del Club Deportivo Alcoyano, equipo del que ha sido capitán y también, un referente para la afición, para El Collao y para la cantera blanquiazul. Juan Abad, vicepresidente de las Huestes Blanquiazules y Carlos Hernández, miembro de las Huestes, han sido los invitados en el Café del Alcoyano emitido desde Premium Sport Café donde hemos escuchado las declaraciones de Devesa y tanto Abad como Hernández han dado su punto de vista respecto a esta “dolorosa” salida, adjetivo en el que ambos han coincidido, ya que consideran que el jugador de Ibi “siempre ha sido muy querido por la afición y lo ha dado todo por el Alcoyano”. LESIÓN Nueva lesión en el Deportivo Alcoyano, el defensa Carlos Barreda se suma a la lista de enfermería. Sufre una microrrotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo estimado para su recuperación es de 2-3 semanas. Barreda completa así la lista junto a Marc Martínez y a Fran Miranda, tres jugadores que no están disponibles para el míster de cara al encuentro del domingo ante el Cornellà.