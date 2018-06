The examples populate this alert with dummy content

IBI El agujero de la zona de ocio Fracasado el uso de los locales que costaron 600.000 euros, los antiguos adjudicatarios adeudan 97.000 euros al Ayuntamiento viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/05/2018) La zona de ocio de Ibi ha generado un agujero de 96.000 euros al Ayuntamiento de Ibi. Es el volumen de los impagos por el alquiler de locales durante cinco años. La cifra la ha puesto sobre la mesa el PSOE para criticar la ruinosa gestión de los cinco locales de ocio inaugurados en 2010 tras una inversión de 600.000 euros a cargo del plan Zapatero. Tras el cierre progresivo de los locales, los socialistas han constatado que solo una de las empresas adjudicatarias pagó el alquiler. El resto eludió el pago, según el PSOE, ante una extrema pasividad del Ayuntamiento, que no exigió la liquidación de las cuotas, según lamenta Vicente Bernabeu, concejal socialista. Los socialistas advierten de que ahora, cuando el Ayuntamiento exige el pago, tres de las antiguas adjudicatarias de los locales se encuentran en situación de insolvencia. Solo hay esperanza, dice Bernabeu, de recuperar los 30.000 euros pendientes de una de las empresas. Aparte de criticar la gestión municipal, el PSOE reclama que en próximas licitaciones el Ayuntamiento incluya el depósito de un aval al que recurrir en casos de impago.