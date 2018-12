The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO El albaidense Octavio Sanchis se impone en la Media Maratón Unión Alcoyana El alcoyano Santi Peidro ha sido segundo, Neus Mas ha ganado en féminas y Khalifa Zarhnoun y la alcoyana Lorena Rodríguez han vencido en el Cuarto de Maratón domingo, 16 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Media Maratón Unión Alcoyana Seguros de Alcoy ha tenido como ganador al corredor de Albaida Octavio Sanchis que corre por el equipo Cárnicas Serrano donde también trabaja. El tiempo que ha realizado ha sido de 1 hora 11 minutos y 1 segundo. En segunda posición ha entrado el alcoyano Santi Peidro, del Elenko Triatlón con un registro de 1 hora 11 minutos y 26 segundos, mientras que tercero ha llegado Miguel Fernández de Tutriatlon.com con 1 hora 12 minutos y 41 segundos. Por lo que respecta a las féminas primera ha sido Neus Mas, natural de Crevillent del CA Safor-Delikia Sport con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 28 segundos. Segunda ha sido Maelys García con 1 hora 31 minutos 52 segundos y tercera Cristina Gallach de Tutriatlon.com con 1 hora 37 minutos y 13 segundos. Por lo que respecta al Cuarto de Maratón primero ha sido Khalifa Zarhnoun seguido del alcoyano Jordi Bardisa y tercero Mohamed Boufzouz. En féminas ha ganado la alcoyana Lorena Rodríguez, como hace dos años, ya que el año pasado no pudo participar. La prueba se ha disputado bajo un sol primaveral aunque ha soplado algo el viento contando con la participación de más de 1.600 atletas de todas las edades, incluyendo la Mitja, el Cuarto de Maratón, los relevos, la Marxa y la Micro, estas dos últimas novedad de esta edición. No han faltado los numerosos puntos de animación y la colaboración de entidades como la Unión Ciclista Alcoy, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios... ayudando a la organización del Club Atletismo Alcoy.