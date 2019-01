The examples populate this alert with dummy content

CRUZ ROJA El albergue de transeúntes ofrece sus servicios con motivo de las bajas temperaturas Anoche una persona hizo uso y hoy habrá otra que pernocte viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2019) El albergue de transeúntes de la Cruz Roja ofrece sus servicios con motivo de las bajas temperaturas. Una persona pernoctó este jueves en el albergue. Es un espacio que la Cruz Roja ha puesto en marcha por la alerta de frío, prevista hasta este sábado, pero que, como explica el coordinador de Cruz Roja en la ciudad, Pablo Granados, se mantiene durante todo el año con diferentes servicios, no solo el dormir. "Durante todo el año atendemos a personas transeúntes que no tienen. No solo es el tema de la pernocta: abrimos por las mañanas para personas que tienen un hogar pero no está en condiciones, que puedan hacer uso de los servicios de ducha, lavandería, secadora, y tomar algo caliente". Esta noche otra persona pernoctará en el albergue de transeúntes de Cruz Roja. Aquellos que necesiten cobijarse del frío tienen que acudir hasta la estación de Renfe en Alcoy, donde se encuentra ubicado.