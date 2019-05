The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El alcaldable del PP asegura que su único pacto es con la ciudadanía Quique Ruiz desgrana el programa electoral con el que concurre a las municipales en Alcoy- Encabeza la lista del PP en la que, según destaca, no figuran "ni imputados ni investigados" viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/05/2019) El Partido Popular concurre a la cita electoral con una renovada lista que encabeza el periodista Quique Ruiz y en la que no figuran "ni imputados ni investigados". Desde que el pasado mes de noviembre fuese presentado como candidato no ha cesado de preparar las propuestas que llevará a cabo en la ciudad si consigue gobernar los próximos cuatro años y que ha recordado en la entrevista. Ha señalado que no tiene más contacto que el amistoso con las otras formaciones de derechas que concurren y descarta posibles pactos postelectorales. "Nuestro único pacto es con la ciudadanía". El PP prevé llegar a final de la campaña con nuevos encuentros con colectivos ciudadanos, sin acto central o de cierre.