AYUNTAMIENTOS El alcalde de Muro deja EU y gobernará junto al PP y Cs La Ejecutiva de Esquerra Unida de País Valencià "entiende y respeta" que sus ya ex ediles no quieran "ningún tipo de acercamiento con Compromís", tras su expulsión del anterior ejecutivo local lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/07/2019) Los dos concejales de Esquerra Unida de Muro de Alcoy, Gabriel Tomás, -que resultó elegido alcalde-, y Enrique Pascual, abandonan el partido y gobernarán desde el grupo de los no adscritos junto al Partido Popular y Ciudadanos. El alcalde de Muro, Gabriel Tomás, que logró el bastón de mando con los 4 votos de PP y 1 de Ciudadanos, ha explicado que la disciplina de partido impedía "formar gobierno con partidos de derechas", que lo apoyaron en la investidura del pasado 15 de junio. La Comisión Ejecutiva de Esquerra Unida de País Valencià a través de un comunicado ha expresado que "entiende y respeta" la decisión de los ya ex ediles de EU de no querer "ningún tipo de acercamiento con Compromís", que junto al PSOE sería la única opción progresista viable. Fija en la "expulsión" de EU del anterior ejecutivo local en la legislatura 2015-2019, como "elemento detonante de la actual situación". El alcalde ha lamentado que PSOE y Compromís, con 2 y 4 concejales, no hayan aceptado la propuesta de gobierno de concentración planteada y explica que su paso a los no adscritos es fruto de la meditación. "Queremos dejar de lado las siglas y trabajar por nuestro pueblo". El pleno en el que se aprobará la nueva configuración orgánica del Gobierno municipal de Muro está previsto para el jueves 4 de julio a partir de las 7 de la tarde.