RECONOCIMIENTO El alcalde recoge el premio por el vial ciclopeatonal de Alcoy La Generalitat destaca este proyecto por favorecer la movilidad sostenible jueves, 19 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2019) El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha recibido esta mañana el premio a la vía ciclopeatonal de manos del conseller de Movilidad, Arcadi España. El galardón, como les venimos informando, reconoce que este proyecto de vial, que recorre la cornisa norte de la ciudad y que todavía se está construyendo, favorece la buena práctica en materia de sostenibilidad. En concreto, el Ayuntamiento ha recibido el segundo premio en la categoría de ciudades de más de 50.000 habitantes. El primer edil hasta estado acompañado en el acto en Valencia por el edil de Movilidad Jordi Martínez y personal de la concejalía.