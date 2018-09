The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El alcalde de Terrassa leerá el pregón de la II Feria Modernista Alfredo Vega anunciará este viernes el inicio de las actividades este viernes a partir de las siete en La Bandeja miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Feria Modernista arrancará este año con el pregón que ha encargado al alcalde de Terrassa, Alfredo Vega. La elección responde a los importantes vínculos históricos, comerciales e industriales, que unían Alcoy y Terrassa en la época modernista, y también a la importancia turística de la Feria Modernista de la ciudad catalana, una de las más reconocidas y consolidadas que en 2018 ha celebrado su XVI edición. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano destaca que esta designación es "un homenaje especial en la ciudad de Terrassa a la que nos unen muchos vínculos históricos y actuales por lo que hemos decidido que su la máxima figura institucional, el alcalde Alfredo Vargas, se convierta en el primer pregonero de la feria alcoyana". Añade que históricamente, la relación entre Alcoy y Terrassa siempre ha sido estrecha, especialmente en la época modernista. También es cierto, que turísticamente la Feria Modernista de la localidad catalana es un referente para todos, y Alcoy fue la primera ciudad de fuera de Cataluña en exponer en esta. El año pasado, Terrassa ya participó con un stand en la Feria Modernista de Alcoy y este año, volverá a estar en la Glorieta junto a otras localidades. En el ámbito institucional, Alcoy y Terrassa comparten presencia en diferentes redes como el ACTE (Asociación de colectividades textiles europeas) Ciudades Educadoras o la red INNPULSO, de ciudades por la ciencia y la innovación, en la que comparten proyectos.