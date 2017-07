The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA El Alcodiam arrancará la liga a domicilio El Patín jugará como visitante frente el ICG Software Lleida el 8 de octubre martes, 25 de julio de 2017 La Real Federación Española de Patinaje ha hecho oficial el calendario de la OK Liga para la temporada 2017-2018. El Patín Alcodiam estrenará campaña a domicilio. El conjunto de Alcoy jugará a domicilio el domingo 8 de octubre a las 12 horas frente el ICG Software Lleida, rival directo que acabó la temporada un puesto por encima en la tabla del equipo alcoyano, teniendo los catalanes 36 puntos y el Alcodiam 32, siendo novenos y décimo respectivamente. En los partidos de la temporada 2016-2017 el Lleida y el Alcodiam se repartieron los puntos en los dos encuentros que disputaron. El Patín perdió a domicilio 2-1 en la jornada 12 y ganó como local 8-5. El estreno del Alcodiam en casa, en Alcoy, será el 14 de octubre ante el Voltregà, uno de los equipos más fuertes de la OK Liga, que acabó la pasada campaña en quinta posición con 53 puntos siendo el equipo menos goleado de toda la OK Liga, con tan sólo 62 goles en contra. En cuanto al todopoderoso Barça, habrá que esperar hasta el 14 de abril para verlo en el Polideportivo Franciso Laporta, mientras que el 28 de noviembre el Alcodiam visitará la pista del conjunto blaugrana. El calendario liguero arranca una semana más tarde respecto al 2016, cuando los partidos comenzaron el 24 de septiembre.