OK LIGA El Alcodiam buscar cortar su mala racha El Enrile PAS Alcoy recibe el sábado 6 de mayo a las 20.15h al Lleida, rival directo del equipo de Sergi Punset, que está dos puestos por encima en la tabla con dos puntos más y que se llevó la victoria en la primera vuelta jueves, 04 de mayo de 2017 El Enrile PAS Alcoy vuelve a las pistas del Polideportivo Francisco Laporta tras varias semanas, concretamente desde el 1 de abril el equipo no juega como local. Los de Sergi Punset reciben al Lleida el sábado 5 de mayo a las 20.15 horas. El rival del conjunto de Alcoy es noveno en la tabla y tiene dos puntos más que el Alcodiam, al igual que va dos puestos por encima de ellos ya que el Patín es undécimo en la clasificación tras cosechar cuatro derrotas consecutivas, ante el Reus, Vic, Barça y por último, el Vendrell que ganó a los de Alcoy por 6-1 la pasada jornada. Todos esos equipos ocupan la zona alta y son pertenecientes al denominado `Tourmalet´, los resultados eran previsibles aunque la buena imagen del Alcodiam dejaba margen a la posibilidad de rascar algún punto de esos encuentros. Restan cinco partidos para el final de la temporada y, de los rivales a los que se enfrentarán los de Sergi Punset, tan sólo uno va por debajo de ellos en la tabla, el Caldes y será en el partido correspondiente a la penúltima jornada. Mala racha del Enrile en los últimos encuentros que le ha hecho bajar una posición en la tabla aunque todavía tiene un colchón de cinco puntos respecto al antepenúltimo clasificado. El Lleida es un rival directo. En la ida, los catalanes ganaron 2-1 al Alcodiam. En la pasada jornada empató 3-3 ante el Manlleu, penúltimo clasificado, aunque el Lleida fue todo el partido por detrás en el marcador, y tuvo que remontar primero un 0-2 y después un 1-3 logrando un punto a falta de menos de cinco minutos para el final del encuentro. El Patín Alcodiam de nuevo tratará de buscar una victoria, esta vez en casa, ante su afición, y acercarse cada vez más a la permanencia que no está lejana pero es necesario sumar algún punto en los partidos que restan para no depender de los demás de cara a la recta final de temporada. La evolución del equipo ha sido progresiva alcanzando su máximo nivel en los partidos del 2017 tras adaptarse jugadores y cuerpo técnico.