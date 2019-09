The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES El Alcodiam se presenta ante su público Se enfrentará al Vilafranca de Sergi Punset este sábado a las 20,15 horas en el pabellón Miguel Sarasa - La plantilla ha visitado a María Auxiliadora y ha realizado la tradicional cena con autoridades y medios de comunicación viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Patín Alcodiam Salesiano se presentará el sábado 14 a las 20,15 horas en el pabellón Miguel Sarasa ante su afición. Será durante la disputa del Trofeo Ciudad de Alcoy en el que tendrá como rival al Vilafranca, entrenado por el extécnico blaugrana Sergi Punset. Con anterioridad se celebró la tradicional visita y ofrenda de flores en el Santuario de María Auxiliadora de todo el club, así como la cena de la primera plantilla y directiva con autoridades y medios de comunicación. En la misma hablaron el presidente, Andrés Hernández, el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, el técnico Lorenzo Pastor, el capitán Marc Grau 'Guiri' y los 'nuevos' Ferran Formatjé y Pere Cañellas o los jóvenes canteranos entre otros. Todos coincidieron en señalar en que el objetivo es el regreso a la OK Liga y que el ambiente familiar del club será una de sus grandes bazas.