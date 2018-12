The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY El Alcodiam suma su primer punto a domicilio El equipo de Sergi Punset estuvo a dos minutos de vencer en Voltregà miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (05/12/2018) El Patín Alcodiam Salesiano ha estado cerca de sumar sus tres primeros puntos a domicilio. Ha empatado a tres goles en la pista del Voltregà. El equipo de Sergi Punset ha estado por delante en el marcador casi todo el partido y los catalanes han podido empatar a falta de 2’30 para el final. Ha sido el veterano Mia Ordeig quien ha logrado ese tanto final. Antes Deri Mataix había puesto el 0-1, los locales habían empatado a uno, Roc Llisa ha obtenido el 1-2 y el 2-3, incluso ha fallado una falta directa, hasta que ha llegado el empate final. El Alcodiam recibe a El Vendrell el sábado 8 a las 20’15 horas en el pabellón B del Francisco Laporta. Los catalanes tienen 7 puntos por los 4 de los locales por lo que son un rival directo.