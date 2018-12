The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA El Alcodiam visita al Voltregà Los de Sergi Punset juegan esta noche el primero de los dos partidos de esta semana - El siguiente, el sábado en casa, ante el Vendrell martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/12/2018) El Patín Alcodiam Salesiano juega esta noche como visitante ante el Voltregà a las 21 horas. Deri Mataix ha contado en Ser Deportivos las sensaciones del equipo dirigido por Sergi Punset antes de la visita a un campo complicado. El Voltregà es octavo en la tabla con 14 puntos, 26 goles a favor y 25 en contra. El rival del Alcodiam viene de encarrillar tres victorias consecutivas. Esta semana el Patín volverá a jugar. Será el sábado, 8 de diciembre, a las 20.15 horas frente el C. E. Vendrell. El capitán Pere Cañellas cumple la sanción impuesta, y le quedarán todavía más partidos en los que no podrá jugar, ya que la sanción es de 7 encuentros.