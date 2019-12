The examples populate this alert with dummy content

ELCHE B 0-3 CD ALCOYANO El Alcoyano acaba el año de la mejor manera Los blanquiazules golean al filial del Elche con el resultado final de Elche B 0 - Alcoyano 3 – Marcaron Diakité con la ayuda de un defensa y Acevedo en dos ocasiones domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó el partido bien colocado en el campo y en el minuto 4 ya se adelantaba en el marcador, en un disparo de Diakité que no tenía mucho peligro pero que un defensa del filial ilicitano despejó hacia su portería. Tras el gol el Alcoyano dominó muy bien el partido con grandes posesiones. En el minuto 20 Juli estuvo a punto de marcar en un centro que no acabó de rematar correctamente. Buenas intervenciones del portero debutante, Natxo Faus, que paró la ocasión más clara del partido para el Elche Ilicitano, un disparo del ex alcoyanista Alberto Rubio. Los blanquiazules iniciaron la segunda mitad igual que empezaron la primera con un gol, esta vez Acevedo era el encargado de rematar un centro de Ruba. Otra vez, entra en acción la conexión Ruba- Acevedo, que ya nos ha dado muchos goles esta temporada. Acevedo tuvo otra oportunidad para agrandar las distancias, en un disparo de falta directa que se marchó fuera por poco. En el minuto 65 el Alcoyano marcaba el tercero, Acevedo se aprovechó de un centro que no remató ni despejó nadie. Tras el gol se hizo el primer cambio en el Deportivo Alcoyano entraba Jorge Moltó por Ruba. En el minuto 82 Parras hacía el segundo cambio entraba Josué por Diakité. En el minuto 85 el equipo blanquiazul hacía el tercer cambio entraba Pau Franch por Juli. Pau Franch volvía a jugar tras dos meses de lesión. En el descuento Chato cayó lesionado y no acabó el partido por estas molestias. El Alcoyano termina el año sumado de tres en tres. Próximo partido el 4 de enero a las 16:30 contra el Intercity para finalizar la primera vuelta.