CD ALCOYANO El Alcoyano asegura con David “Palopa” la portería El portero ya pasó 4 temporadas en el Alcoyano en categorías inferiores, con José Juan y Palopa, el equipo cuenta con dos porteros de garantías viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp David “Palopa” vuelve a la disciplina del Alcoyano después de dos temporadas en Tercera División con el Rayo Ibense. El club oficializó ayer su incorporación. “El C.D. Alcoyano refuerza su portería con un viejo conocido de la casa, David García "Palopa". El murciano vuelve a la disciplina blanquiazul, después de 2 años en el Rayo Ibense."Palopa" estuvo 4 temporadas en el Deportivo, 2 en el Juvenil, con el que ascendió a División de Honor, y 2 en el amateur”. Con este fichaje el Alcoyano garantiza la portería con dos grandes porteros. Con “Palopa” ya son 10 los componentes de la primera plantilla a una semana de comenzar la pretemporada.