The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES B - ALCOYANO El Alcoyano busca la décima El Hércules B será el rival – El partido se jugará el sábado a las 19.00 horas en El Campello y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 om, App Ser o en esta misma web viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/10/2019) El Alcoyano está a una victoria de igualar el record que tiene el club de diez victorias consecutivas, en los años 50 el equipo ganó diez partidos seguidos en liga y el equipo actual está uno de igualarlo. El rival será el Hércules B que jugará en el campo municipal de El Campello y que será entrada gratuita para todos los aficionados que quieran ver el partido. Vicente Parras tiene a toda la plantilla disponible y tendrá problemas para confeccionar el once, precisamente porque todos están rindiendo a un muy buen nivel. El técnico recupera a Juli que está en la convocatoria, en el partido amistoso ante la Selección Valenciana, el jugador de Alcoy disputó 30 minutos para probarse después de la lesión y no sólo terminó con buenas sensaciones, sino que además marcó. El campo donde jugará, el municipal de El Campello en el polideportivo El Vincle, es de césped artificial, pero en un muy buen estado y de grandes dimensiones, por lo que tendrá que adaptarse al terreno de juego, algo que no preocupa mucho porque hasta el momento el Alcoyano ya ha jugado en esta superficie y ha conseguido ganar, en Benigánim, Atzeneta y Vilamarxant. No se esperan muchos cambios con respecto la última alineación que le endosó cuatro al Acero. Parras sabe que se va a encontrar con un rival muy complicado de ganar que tiene grandes individualidades y que no será fácil conseguir los tres puntos a pesar de ser un recién ascendido. El árbitro del partido será el colegiado José Miguel Carballa Miñana y se jugará el sábado a las 19.00 horas. Como en cada partido del Alcoyano, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 om, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 18.45 horas.