ALCOYANO - SD EJEA El Alcoyano busca el sol para cambiar la dinámica El Alcoyano debe ganar para mirar el fin de año con mejor cara – El partido será el domingo a la 12.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 07 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/12/2018) Nueva prueba de fuego para el Alcoyano ante un rival que estrena categoría y que por primera vez visitará El Collao. El Ejea de los Caballeros llega a Alcoy con los mismos puntos que el Alcoyano, por lo que desde el vestuario, hay mucho recelo ante el equipo aragonés que estrena categoría por primera vez y que aunque en cuanto a entidad no había jugado antes en Segunda B, si sus futbolistas. Encabezados por el ex del Alcoyano Julio de Dios, que volverá a El Collao después de su salida. Después de tres años y medio, el jugador andaluz dijo en Ser Deportivos Alcoy que tenía ganas de volver a lo que fue su casa, e incluso que no celebraría un gol en caso de hacerlo. El equipo de Vicente Mir, vuelve a estar mermado por las lesiones, el último en caer es el central Pajarero que se confirma una rotura muscular y estará entre dos y tres semanas de baja. Braulio, Eldín y Barreda, son las otras bajas del Mir, que tampoco estará en el banquillo por la expulsión ante el Olot, un partido de sanción que cumplirá el domingo. Mario Fuenters hará de entrenador, en el banquillo de al lado, en el del Ejea, un técnico que conoce bien ya que coincidió con la etapa de Óscar Cano, Guillermo Romo es el actual técnico del cuadro aragonés. Se esperan varios cambios con respecto la última alineación de Mir. Sobre todo ofensivos, ya que el equipo lo será mucho más que el domingo en Olot. Dos puntas es una de las variantes que pretende colocar Mir, además de unas bandas más ofensivas y un centro del campo más jugón. El partido será el domingo por la mañana a las 12.00 horas y será dirigido por el colegiado catalán Ávalos Martos. Como cada fin de semana el partido lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas.