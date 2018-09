The examples populate this alert with dummy content

EBRO - ALCOYANO El Alcoyano busca en Zaragoza el punto de inflexión Solo le vale la victoria para refrendar el buen juego – El partido será el domingo a las 12.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy el 1485 de OM, www.radioalcoy.com o en la App de la Cadena Ser viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/09/2018) Vicente Mir y su equipo sabe que sólo le vale ganar ante el colista para refrendar las buenas sensaciones que está teniendo el equipo pero que no se traduce en resultados. El Ebro, ansioso de conseguir su primera victoria, tratará de poner en un compromiso al Alcoyano y que en caso de hacerlo y que gane, el Deportivo tiene muchas opciones de caer a la zona de descenso, por lo que el Alcoyano ha preparado el partido a conciencia antes de recibir al Teruel el próximo domingo día 7 de octubre a las 18.00 en El Collao. Carlos Barrera es la principal duda que tiene Vicente Mir, y no es poco, ya que sólo el ex del Ebro, Fernando Pajarero, está al cien por cien en la zona de centrales. Primi es baja por sanción, la expulsión del pasado domingo ante el Espanyol B, le ha llevado a estar un partido de suspensión. Córcoles y Anaba no estarán por lesión, el técnico avisa que tiene varias posibilidades en cuanto a efectivos para cubrir las posibles bajas. Braulio, ya está para 90 minutos si Mir lo cree conveniente. El partido se espera muy duro y competitivo por lo que es posible que el entrenador del Alcoyano opte por poner dos delanteros corpulentos de inicio porque las reducidas dimensiones del terreno de juego, tal y como sucedió ante el Alt. Baleares, aunque en ese partido no pudo contar con Eldín, que ahora parece fijo en el esquema de Mir. Las dimensiones del campo hacen que sea una partido de mucho choque y disputa, además el cuerpo técnico tendrá que tener presente el césped artificial de La Almozara e ir con cuidado con los jugadores frágiles del equipo para que no recaigan de algún tipo de lesión. El árbitro del partido será el colegiado catalán García Verdura. El choque lo podrán escuchar en Radio Alcoy, puede hacerlo en el 1485 de OM, www.radioalcoy.com o en la App de la Cadena Ser desde las 11.45 horas.