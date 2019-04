The examples populate this alert with dummy content

CF Badalona - CD Alcoyano El Alcoyano cae en Badalona El CF Badalona se impone con dos goles (Agudo y Magallán) al Alcoyano y deja inservible el empate de Braulio - Tras la derrota ya es colista del grupo III domingo, 24 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano no ha logrado sumar puntos este domingo y ha sufrido una nueva derrota, en este caso frente al CF Badalona por 2-1. El gol de Braulio para el Alcoyano, en el minuto 40 de la primera parte, ha supuesto el empate tras el gol del Badalona. El equipo local había marcado en el minuto 22 de la primera parte a cargo de Iván Agudo. Tras el descanso, al que se ha llegado con el resultado 1-1, en la segunda parte Magallán ha marcado el definitivo 2-1 para el Badalona. Este resultado deja sepultado al CD Alcoyano en la cola de la clasificación del grupo tercero de la Segunda División B. El próximo domingo el Alcoyano se enfrenta al Lleida a partir de las cinco de la tarde en el Campo de El Collao. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Vicente, Omgba, Nieto, Anaba, Braulio, Óscar Díaz y Lino. Tras la jornada, el Alcoyano cae al último puesto de la clasificación, el domingo recibirá al Lleida en El Collao a las 17.00 horas.