The examples populate this alert with dummy content

COPA FEDERACION El Alcoyano - Castellón para el 9 de octubre Los dieciseisavosde final de la Copa Federación será finalmente el 9 de octubre a las 18.00 horas en El Collao jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Hubo acuerdo entre ambas partes y el Alcoyano y Castellón se medirán en partido único de dieciseisavos de final de Copa Federación el 9 de octubre a las 18.00 horas en El Collao. Así lo ha confirmado la RFEF. La eliminatoria es la primera para ambos equipos que aspiran a pasar tres rondas para jugar esta misma edición de la Copa del Rey y llegar a semifinales de Copa Federación.