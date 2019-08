The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Alcoyano cede su primera derrota de pretemporada en Muro Vicente Parras ha ensayado con un once repleto de jóvenes durante 60 minutos - Se han encajado los dos tantos en el inicio de la segunda parte miércoles, 07 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha encajado su primera derrota de la temporada al caer por 2-0 en el campo de La Llometa de Muro. El partido empezó con ambos equipos intentando mantener el control del balón, pero sin grandes ocasiones, no fue hasta el minuto hasta el minuto 15 que llego el primer tiro a portería del partido. Un disparo de un atacante local se fue rozando el palo de la portería que ocupaba Palopa. No fue hasta el minuto 23 que el Alcoyano hizo su primer disparo a puerta, el juvenil Víctor Sala, que debutaba en el primer equipo, hizo un disparo desde fuera del aérea que salió rozando el travesaño. Casi sucesivamente el Alcoyano iba a tener otra ocasión por parte de Fran Machado en un disparo que logró sorprender a al portero pero que se fue fuera por poco. Con esta ocasión llegábamos al descanso obligado por las altas temperaturas para que los jugadores puedieran beber agua. Tras el breve receso, el Muro irrumpió con fuerza en el partido, Palopa tuvo que estirarse para parar un disparo de los locales. Con los mureros acechando la portería visitante se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos. En los primeros compases de la segunda parte llegaron los goles del muro que pusieron el 2-0 definitivo en el marcador, el primer gol para el equipo local llegó tras un centro a segundo palo donde el delantero local Santi remató y poco pudo hacer Palopa para intentar atajar el tiro. El segundo fue en propia puerta tras un mal despeje de Galvañ. El entrenador hizo cambios tras los dos goles a partir del minuto 60 y parece que el Club Deportivo Alcoyano mejoró, puesto que a balón parado tuvo dos buenas ocasiones y Méndez tuvo otra ocasión para un Alcoyano al que no se le vio muy lúcido ni en defensa ni en ataque. Vicente Parras jugó durante 60 minutos con protagonismo de jugadores jóvenes más De Lerma, Ruba y Fran Machado, mientras que en la parte final salieron otros jugadores con más peso como Devesa, Pau Franch, José Juan, Pablo Carbonell, Chato, Jony, Acevedo o Josué. Once titular: Palopa, Mendez, Galvañ, Morgado, Ruba, De Lerma, Víctor Sala, Antón, Fran Machado, Sergio Fuentes y Peiró. Durante el partido también intervinieron Jony, José Juan, Devesa, Chato, Pablo Carbonell, Acevedo, Pau Franch, Josué