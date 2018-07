The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano comienza la liga el 26 de agosto La pretemporada comenzará como estaba previsto, el 16 de julio jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ya es oficial que la liga en Segunda B comenzará el 26 de agosto. Aunque el calendario no ha salido ni tampoco se sabe quiénes conformarán el grupo, la fecha de inicio de temporada ya se sabe. La última semana de agosto iniciará el Alcoyano una temporada con el objetivo de estar entre los mejores de la clasificación. El próximo día 11 de julio, se reúne la Comisión Mixta de Segunda B, donde decidirán la composición definitiva de los grupos, todo hace prever que el Alcoyano jugará en el mismo grupo, con Catalanes, Valencianos, Aragoneses, Baleares y con el Conquense como invitado esta temporada. El día 24 de julio, será la asamblea en la RFEF donde se certificará la composición.