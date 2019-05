The examples populate this alert with dummy content

PERALADA 2–3 ALCOYANO El Alcoyano consigue una vida extra Los blanquiazules logran una victoria que les hace depender de sí mismos de cara a la salvación – Los autores de los goles han sido Vicente, con un doblete, y Lino domingo, 12 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano buscaba una victoria que le hiciera depender de sí mismo para salvarse y mantener la categoría ante un Peralada en descenso que buscaba mantenerse con vida, se vivió una primera parte con ocasiones de ambos equipos y con muchos parones, aunque fue el Peralada quien se adelantó en el marcador de mano de Paik, en el añadido, en un golazo de falta directa en el que Bañuz no pudo hacer nada. La segunda parte no empezó mejor que como acabó la primera para los nuestros, un paradón de Bañuz y una clara ocasión fallada evitaron el segundo de los locales, pero en el 56 marcaba Vicente para poner el empate en el luminoso. Poco duraba la alegría visitante, ya que, dos minutos después llegaba el gol del Peralada por parte de Enric Montes, tras un fallo defensivo de los visitantes. En el 63 el filial del Girona ha tenido la sentencia en un penalti que paró el portero blanquiazul, tras esto, ha llegado el empate del Alcoyano. Lino de cabeza ponía el 2-2, tras esto ha entrado Eldin por Rubén Rubio, y ha sido en el 86 cuando los blanquiazules han culminado la remontada con un gol de Vicente quien conseguía un doblete para poner el 2-3 definitivo, después de esto ha entrado, después de un largo tiempo lesionado, Tomas Ruso. El Alcoyano llega, más que vivo a una última jornada, en la que depende sí mismo para conseguir una salvación que le mantendría un año más en segunda B, será ante el Conquense en el Collao el próximo domingo, en horario unificado. Once titular: Bañuz; Barreda, Navarro (C), Primi, Hermosa, Fomeyem, Lino, De Lerma, Ruben Rubio, Braulio y Vicente. Banquillo: Tomás Ruso, Ortega (PS), Eldin, Pino, Óscar Díaz, Córcoles y Liparteriani.