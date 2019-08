The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano continua en la senda de la victoria en su segundo partido de pretemporada Ganó el partido amistoso ante el Silla CF 1-2, con goles de Oscar Díaz y Acevedo lunes, 05 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Club Deportivo Alcoyano disputó el pasado sábado su segundo partido de pretemporada ante el Silla CF. Los de Vicente Parras se mostraron solvente en defensa y activos en ataque especialmente por las bandas donde destacó Ruba Sanz. En los primeros compases del partido no hubo un dominador claro, ambos equipos se aproximaron a la portería contraria, pero sin gran acierto. Jose Juan apareció para atajar los disparos del Silla CF, al igual que el portero local. Ambos consiguieron que sus porterías continuarán sin goles y con el 0-0 en el marcador se fueron al descanso. En la segunda mitad llegaron los goles primero el equipo blanquiazul se adelantó con un gol de Oscar Díaz quien después de una jugada de Ruba marcó a puerta vacía. Después empató el equipo local con un gol a balón parado tras una falta en el medio del campo. Por último, en los últimos minutos y con 10 en el campo tras la lesión de Dakité, Acevedo puso el 1-2 definitivo para lograr la segunda victoria consecutiva en esta pretemporada para el Club Deportivo Alcoyano. Once inicial: José Juan, Devesa, Chato, Navarro, Méndez, Jony, Josué, Antón, Óscar Díaz, Peiró y Machado. Hubieron continuos cambios durante el partido interviniendo, Palopa, Ruba, Pau Franch, Diakite, Pablo, Acevedo, Morgado, De Lerma.