The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 2-0 UD BENIGÀNIM El Alcoyano cumple con el trámite Los blanquiazules ganan ante un buen colista que plantó cara hasta el final- Alcoyano 2-0 Benigànim- marcaron Pau Franch y Ruba domingo, 12 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó el partido dormido y con una marcha menos que el Benigànim. Varias paradas tuvo que hacer José Juan para que los visitantes no se adelantaran en el luminoso. A partir del minuto 30 el Alcoyano se deshizo de los miedos y puso una marcha más. La primera ocasión vino tras un saque de esquina que Pau Franch, que hoy volvía al once inicial tras su lesión, remató fuera. La segunda vino tras un centro de Ruba que Fran Machado remató fuera por pocos centímetros. La segunda parte inició igual que acabó la primera mitad, con el Alcoyano yendo al ataque para buscar el primer gol. En el minuto 56 el alcoyano abrió la lata con un remate de Pau Franch a centro de Ruba. Cinco minutos después, Vicente Parras hacía el primer cambio entraba Josué por Moltó. En el minuto 66 el técnico alcoyanista hacía la segunda sustitución entraba Acevedo por Pau Franch. Tras el gol el Benigànim hizo un intento de empatar el partido con dos grandes ocasiones pero se toparon con un muro llamado José Juan. A diez minutos del final Ruba sentenciaba el partido rematando un centro de Juli. Tras el gol el alcoyano tuvo varias ocasiones para agrandar las distancias en el marcador pero el portero del Benigànim tuvo una buena actuación. Destacar la gran actuación de Antón que estrenaba titularidad como lateral derecho tras la baja de Devesa por sanción y que no desentonó en ningún momento. Próximo partido del Alcoyano el Domingo contra el Recambio Colón en Catarroja a las 11:30, desde las 12:30 estaremos en directo con Carrusel Deportivo Alcoy.