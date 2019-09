The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 1-0 REC. COLÓN El Alcoyano debuta ante su afición esta temporada con victoria El Alcoyano gana 1-0 ante el Recambios Colón Catarroja- marcó Pau Franch domingo, 01 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El partido empezó con el saque de honor del socio nº1 del Club Deportivo Alcoyano y con un sepulcral minuto de silencio en honor a la hija del ex seleccionador del combinado nacional Luis Enrique. El Alcoyano dominó durante toda la primera mitad aunque no llegó a concretar ninguna ocasión de gol. El equipo blanquiazul volcó el juego ofensivo a la banda derecha donde Ruba, esta vez de lateral, y Acevedo llevaron el peso del ataque alcoyanista. Oscar Díaz tuvo la primera ocasión clara del partido, tras un rechace del portero, pero que no se concretó y la otra gran ocasión de la primera mitad llegó tras un disparo de Ruba a pierna cambiada que paro el portero visitante. La segunda parte empezó con una ocasión del Recambios Colón que casi acaba en gol, pero que provocó que el CD Alcoyano reaccionara y en el minuto 55 Pau Franch puso el 1-0 definitivo al marcador con un disparo desde dentro del área. Tras el gol llegó el primer cambio salió Acevedo y entró Devesa. A partir del gol el CD Alcoyano disfrutó de grandes ocasiones por parte Pau Franch y Oscar Díaz que no lograron convertir en gol. El entrenador hizo el segundo cambió entró Navarro y salió Pablo Carbonell. Pau Franch difrutó de otra ocasión tras unan jugada de Ruba. En los minutos finales Moltó debuto con la camiseta blanquiazul tras entrar por Ruba. Tres puntos más que el CD Alcoyano suma en su casillero y ya piensa en sumar otros tres puntos la semana que viene en El Collao ante el Atlético Saguntino.