The examples populate this alert with dummy content

BADALONA 0-0 ALCOYANO El Alcoyano deja escapar la victoria Los de Mario Barrera acusan la falta de puntería ante el CF Badalona y logran sumar un punto – Los blanquiazules ha tenido tres ocasiones de mano a mano muy claras ante el portero del conjunto local sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La obligación de sumar puntos sea como fuera perseguía al CD Alcoyano antes del encuentro ante el CF Badalona. La UE Olot había empatado el sábado y con ello, había subido un puesto. Además, la UE Llagostera, equipo que ocupa la promoción de descenso había ganado y apretaba a los blanquiazules. Precisamente ante el CF Badalona se produjo la última victoria del Alcoyano en El Collao, de eso se ha cumplido una vuelta entera. El escenario no ha sido el mismo, ni tampoco el estado de cada uno de los equipos. Los de Barrera muy cerca del descenso y el Badalona en la zona alta encarrilando siete victorias consecutivas y asumiendo tan sólo una derrota como local en toda la temporada. La ausencia de Tomás Ruso, por sanción, y Mario Fuentes, por lesión, han obligado a Barrera a modificar la defensa. Tampoco han estado en el encuentro Nieto, Eldín, mientras que Álvaro García que era duda ha vuelto al once titular tras varias semanas de lesión, también un tanto obligada su vuelta por las faltas en defensa. El viento ha sido un añadido en contra del Alcoyano y este peligro no ha tardado en mostrarse. En el primer minuto de juego, el Badalona ha tenido la primera ocasión de peligro con un intento de gol olímpico al que el viento le ha sumado peligrosidad pero Miguel Bañuz ha despejado de puños. Por ejemplo, un lanzamiento desde portería del cancerbero ilicitano no ha llegado ni siquiera al medio del campo debido a las rachas. Tras varios minutos de asentarse en el terreno de juego el CD Alcoyano ha comenzado a generar ocasiones en las botas de Mariano Sanz, delantero de referencia en el encuentro, Gato o López Silva. Al descanso se ha llegado con empate a cero y teniendo como previsión que el viento se tornase a favor del Deportivo con el cambio de campo. En los primeros cuatro minutos de la segunda parte el Deportivo Alcoyano ha tenido dos ocasiones clarísimas de gol. Dos mano a mano con el portero, de Mariano Sanz y de Mario Arques. La falta de puntería ha podido castigar a los blanquiazules ya que el Badalona ha sabido responder, tanto que en el minuto 69, el defensa Carlos Barrera ha tenido que salvar el gol de los locales cuando el balón estaba bajo palos. Posteriormente, Miguel Bañuz ha volado hasta alcanzar la escuadra de la portería para rechazar el disparo de Segura. Sin duda, y aunque el Badalona ha generado peligro, el Alcoyano ha dejado perder una nueva oportunidad de sumar tres puntos y de no llegar a las últimas jornadas con la tensión de salvar la categoría a toda costa. La próxima jornada se jugará en El Collao el sábado 7 de abril ante el colista del grupo, el Deportivo Aragón.