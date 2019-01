The examples populate this alert with dummy content

CONQUENSE 0-0 ALCOYANO El Alcoyano deja vivo al Conquense Los de Vicente Mir empatan sin goles en La Fuensanta ante un conjunto local que ha acabado el partido pidiendo la hora sábado, 05 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con el Conquense en el Grupo III de la Segunda B, por primera vez en muchísimos años, se ha enfrentado este equipo castellano-manchego al CD Alcoyano en liga. Ha sido en el campo de La Fuensanta el Día de la Cabalgata. Siendo el último partido de la primera vuelta y el primero del año 2019, el objetivo del Alcoyano era el mismo: ganar. Teniendo en cuenta que los resultados de los blanquiazules son mejores a domicilio, esta era una gran oportunidad para los de Vicente Mir, y más, teniendo en cuenta la situación del Conquense tras sus primeras salidas en el mercado de invierno y algunas bajas en su plantilla. El primer susto en La Fuensanta lo ha dado el Conquense, a los 7 minutos de partido, con un pase de la muerte a Lozano que se le ha quedado un poco atrás después de una jugada iniciada en la banda. La segunda gran ocasión del encuentro la ha vuelto a firmar el equipo local tras un balón largo que ha salvado Bañuz. El Alcoyano ha aprovechado las contras pero sin sacarle demasiado rendimiento puesto que el Conquense ha generado mucho más peligro. En el larguero se ha estrellado el balón en el minuto 40 tras el disparo de Tomás Ruso, firmando el defensa la ocasión más clara de los blanquiazules en la primera mitad. A falta de unos instantes para el descanso, Bañuz ha detenido de nuevo el posible 1-0, pero esta vez de un gol en propia puerta de Fomeyem. La segunda parte ha comenzado similar a la primera, con más y mejores llegadas del Conquense que ha obligado a emplearse a fondo a Miguel Bañuz. Lozano, de falta, ha levantado de las gradas al público, ya que muchos de los asistentes han cantado el primer gol de la tarde, aunque solo ha sido un efecto óptico, ya que el balón se ha marchado por encima de la portería del cancerbero blanquiazul. El Alcoyano ha movido ficha con la entrada en el terreno de juego de Óscar Díaz por Rubio, con la intención de que los de Vicente Mir diesen un paso al frente y generasen más peligro. Anaba ha sido el segundo cambio del conjunto blanquiazul, quien ha entrado por Lino. En el minuto 73, de nuevo, y al igual que en la primera mitad, Tomás Ruso ha tenido muy cerca el gol con un remate que no se esperaba ningún jugador del Conquense peor que no ha entrado entre los tres palos. El tramo final ha sido dominado por el Alcoyano, obligando al Conquense prácticamente a pedir la hora tras vivir unos minutos de nervios y dar por bueno el empate. El 0-0 ha ondeado durante todo el encuentro y así se ha llegado también al pitido final sumando el primer punto del año antes de comenzar la segunda vuelta de esta temporada 2018-2019. CD ALCOYANO: Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, T. Ruso, Fomeyem, Omgba, De Lerma, Hermosa, Nieto, Rubio y Lino. Banquillo: Ortega, Primi, Pajarero, Anaba, B. Reyna, Vicente Pérez y Óscar Díaz. El próximo partido volverá a ser a domicilio, ante el Barça B, el domingo 13 de enero a las 16.30 horas en el Mini Estadi.