ALCOYANO 0-1 CELTA B El Alcoyano desciende a Tercera Los blanquiazules han dicho adiós a Segunda B tras perder en El Collao 0-1 en El Collao ante el Celta B con un resultado general de 0-2 domingo, 02 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con un Collao enmudecido ha sonado el pitido final tras certificarse el descenso del CD Alcoyano a Tercera División. Los blanquiazules han recibido un gol del Celta B en el añadido logrando los rivales gallegos salvar la categoría, y consiguiendo un 0-2en la clasificación final tras el 1-0 de Vigo. El Deportivo ha sido mucho mejor que el Celta B pero no ha sido capaz de convertir ninguna de las ocasiones de peligro en gol, en algunas de ellas por el portero rival que ha realizado unas magníficas intervenciones y otras porque el Alcoyano no ha sabido culminar las acciones. Han pasado quince años desde que el Alcoyano dejó Tercera División donde jugará en la temporada 2019-2020. Este hecho ha provocado el llanto de algunos de los jugadores blanquiazules y la pedida de perdón a la afición, una hinchada que ha llenado las gradas de El Collao y que ha mostrado su tristeza ante el descenso de su equipo. Punto de inflexión y de análisis de un equipo que ha realizado una mala temporada, que va a suponer una limpieza importante ya que en los momentos claves, al igual que en los otros partidos, dependiendo de sí mismos no ha dado la respuesta necesaria. Empieza una época nueva para el Alcoyano que comenzará a ver la luz con el paso del tiempo. Once titular: Bañuz, Ruso, Hermosa, Anaba, Navarro, De Lerma, Lino, Omgba, Pino y Rubio. Banquillo: Javi Ortega (PS), Vicente, Óscar Díaz, Braulio, Eldin, Primi y Córcoles.