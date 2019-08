The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El Alcoyano echa a andar con victoria y buenas sensaciones Se estrena con victoria ante el Elitei Project - El resultado final fue 0-2 con goles de Chato en el minuto 10 y de Oscar Díaz en el 67 jueves, 01 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El partido, que enfrentó al Elitei Project Elda y al CD Alcoyano, empezó el nuevo proyecto con el que echó a rodar el club blanquiazul con un once lleno de caras nuevas y de grandes sorpresas. Las primeras ocasiones fueron para el Club Deportivo Alcoyano, pero sin mucho peligro, hasta que en el min 10 llegó el primer gol para los visitantes. Chato marco el primero, después de una falta sacada por un De Lerma que se mostró muy activo y con ganas de demostrar lo que no hizo la temporada pasada. En los minutos siguientes Josué, Antón, Pablo Carbonell y Peiró intentaron poner más distancia en el marcador, pero no lo consiguieron y el 0-1 perduró durante el resto de la primera parte. En el segundo periodo Vicente Parras cambió casi todo el once y solo repitieron Pablo Carbonell, Josué y Peiró. El entrenador probó con Oscar Díaz en punta y no le fue nada mal. De sus botas llegaron las mejores ocasiones y 0-2 definitivo, tras una jugada combinativa entre Ruba, Fran Machado y el delantero. Tras el 0-2, el equipo blanquiazul siguió dominando hasta el final del partido sin grandes problemas. Destacar un gran partido de Josué, Ruba y Pablo Carbonell. Oscar Díaz ha empezado la temporada muy enchufado y parece que aún tiene muchas cosas que decir. El equipo demostró una gran solidez defensiva, que hacía tiempo no mostraba y en ataque se volcó casi todo el juego por las bandas, que fueron los encargados de llevar todo el peligro a la portería contraria. Navarro que se estaba tocado, se probó en la segunda parte y no mostró ningún tipo de problema, pero estaremos atentos al estado del capitán del equipo. Once inicial: Palopa, Felipe, Morgado, Chato, Carbonell, Antón, Josué, De Lerma Acevedo, Pau Franch y Peiró. Once segunda parte: Jose Juan, Devesa, Navarro, Carbonell, Jony, Diakité, Ruba, Josué, Peiró, Machado y Oscar Díaz.