ALCOYANO 2-1 SABADELL El Alcoyano elige vida Los blanquiazules han conseguido una vitoria que hace que dependan de sí mismos en las dos últimas jornadas – Los autores de los goles han sido Rubio y Lino viernes, 03 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Partido importante que se jugaba en el Collao, entre el Alcoyano y el Sabadell, en una jornada marcada por las fiestas de moros y cristianos y por la relevancia de conseguir los tres puntos. La victoria podría sacar a los blanquiazules del descenso, que finalmente ha sido así, gracias a los goles de Rubio y Lino. Un partido marcado por la tensión y nervios de ambos equipos por lo que tenían en juego. Esto se ha traducido en una primera parte en la que no ha habido casi peligro, excepto en dos jugadas aisladas, en las que primero el Alcoyano por medio de Rubio se ha adelantado en el marcador con el 1-0 y en apenas diez minutos el cuadro visitante ha puesto las tablas en el luminoso por medio de Edgar. Después del descanso ha habido una cambio en la actitud de los jugadores, también gracias a los cambios de Vicente por Reyna y Braulio por Pino, finalmente en el minuto 74 ha sido Lino quien ha puesto el 2-1 definitivo. Con este gol el Alcoyano duerme fuera del descenso. Once titular: Bañuz; Fomeyem, Hermosa, Barreda, Anaba, Navarro, De Lerma, Bryan Reyna, Lino, Pino y Rubio. La próxima jornada se disputará en horario unificado, el domingo 12 de mayo a domicilio a las 18 horas, ante el Peralada.